Aha: hierdoor zitten er meer gele Skittles in een zakje

Ook al schijnen alle kleuren precies hetzelfde te smaken, je hebt toch een bepaalde voorkeur. Mocht dat nu geel zijn dan heb je geluk: er zitten namelijk een stuk meer Skittles hiervan in het zakje en dit is waarom.

De oorzaak van meer gele Skittles werd ontdekt door een aantal Reddit-gebruikers. Het gaat namelijk ‘fout’ in de fabriek waar ze deze snoepjes produceren. Zo zit het: de machines moeten alle kleuren netjes sorteren. Maar daar gaat het mis, want ze zien geel vaak aan voor een andere tint. En voilà: daardoor zitten er dus meer van deze snoepjes in jouw zakje.

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: iStock