Sint-stress? Zo schrijf je een gedicht in 5 minuten

Vandaag is het alweer 5 december! Shoppen, surprises maken of cadeautjes inpakken kan veel tijd kosten. Staan er nog sinterklaasgedichten op je to-do-lijstje, maar heb je geen tijd of ben je geen dicht-talent? Geen nood. In een paar eenvoudige stappen schrijf je binnen vijf minuten een gezellig gedicht. Wel zo makkelijk!

Stap 1: steekwoorden

Bedenk een aantal steekwoorden die met de persoon te maken hebben zoals hobby’s, werk, opvallende karaktertrekjes, voorkeuren.

Stap 2: dichtmachine

Wil je snel zijn? Gebruik een dichtgenerator. Dan kun je binnen een paar minuten een gepersonaliseerd gedicht tevoorschijn toveren. Vul in de gedichtengenerator de steekwoorden en de voorkeuren in, druk op de knop en het leuke gedicht rolt eruit! Bekijk het hier.

Stap 3: beelden erbij

Hoeft niet veel extra tijd te kosten: leuk je gedicht op met sintstickers of pietplaatjes. Je kunt ook leuke plaatjes van het internet halen en die uitprinten. Het is ook een idee om sint- en pietplaatjes uit winkelfolders te knippen.

Klaar!

