Single met valentijn? Deze 14 films bewijzen dat je beter af bent zonder vriend

3. 10 Things I Hate About You (1999)

Heath Ledger speelt in deze ninetiesklassieker de ultieme ‘guy you love to hate’, tot hij zijn smile bovenhaalt en alle vrouwen (ja, ook wij) hopeloos verloren zijn. Een must see, al was het maar voor de scène waarin Kat aka Julia Stiles haar gedicht voorleest in de klas.