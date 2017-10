De -r zit alweer een tijd in de maand, dus daarom is het van groots belang dat we veel vitamines eten. En zeggen wij vitamines, dan zeg jij waarschijnlijk sinaasappel. Dé vrucht rijk aan vitamine C. Maar een sinaasappel schillen blijkt keer op keer een lastig, plakkerig karwei. Na vandaag echter niet meer, want zó snijd je je sinaasappel zonder een ravage te maken.

Sinaasappel

Snijd de twee uiteinden van de sinaasappel af Zet het stuk fruit rechtop op één van de vlakke zijden Snijd met een mes een stuk schil eraf van boven naar onderen Draai de sinaasappel en herhaal het schillen totdat de schil helemaal verwijderd is Snij de sinaasappel zonder schil in verschillende stukjes

Extra herfstip: gebruik de schil voor je thee of water voor een extra smaakje!

Bron: HLN | Beeld: iStock