Shop till you drop: dit wordt het grootste winkelcentrum van Nederland

Winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam moet het allergrootste winkelcentrum van Nederland worden onder de nieuwe naam Mall of the Netherlands.

En dat gaat ze lukken ook. Het winkelcentrum kent straks 280 winkels en horecagelegenheden, een bioscoop met 10 zalen én 4000 parkeerplekken, laat het Algemeen Dagblad weten.

Shoppen in luxe

Winkelen in Leidsenhage moet meer zijn dan ‘gewoon’ een middagje shoppen. Winkelgenot staat op één en dat spreekt ons natuurlijk ontzettend aan. Zo kunnen bezoekers hun jas achterlaten bij de receptie, gebruik maken van gratis WiFi en toiletruimtes, zijn er gekoelde kluisjes waar boodschappen opgeslagen kunnen worden én komt er een aparte ruimte waar vrouwen rustig borstvoeding kunnen geven. Natuurlijk kun je ook je kinderen (laten) entertainen op verschillende speelplekken.

Mall of the Netherlands: werken aan tastbaar maken ontwerpen d.m.v. real scale mock-ups

2019

Het huidige winkelcentrum Leidsenhage moet gewoon open blijven tijdens de transformatie naar de nieuwe Mall of the Netherlands. Naar verwachting gaat het centrum in 2019 officieel open onder de nieuwe naam.

Wij kunnen niet wachten, jij?

