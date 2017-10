Shane Kluivert (9) komt met eigen kookboek en wij zijn nu al fan!

Hij is pas negen jaar oud, maar Shane Kluivert heeft nu al vele vrouwenharten veroverd. Met zijn twinkelende oogjes, schattige stem en geweldige humor kunnen we de hele dag wel naar zijn YouTube-filmpjes kijken. Voor iedereen die net zo’n Shane-fan is als wij, is er goed nieuws: de held komt nu met zijn eerste eigen kookboek.

Op social media heeft Shane een bereik waar menig influencer jaloers op is (hello, geverifieerd Instagram-account). Daar deelt hij niet alleen familiekiekjes en voetbalfilmpjes, maar ook heel veel kookvideo’s. Van pasta tot groentecakejes en asperges: Shane draait er zijn hand niet voor om.

Nu is de kleine keukenprins is toe aan de volgende stap. Komend jaar verschijnt zijn eerste boek: een kookboek voor kinderen en ouders waarin hij zijn favoriete recepten deelt. Het boek – uitgegeven door Kosmos Uitgevers – wordt in het voorjaar van 2018 verwacht. Jamie Oliver, eat your heart out!

After 2 days ⚽️ tournament my favourite … CarrotcakeNext time I try to make it myself Een bericht gedeeld door Shane Kluivert (@shanekluivert) op 17 Sep 2017 om 9:08 PDT

Beeld: Instagram