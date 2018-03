Na revivals van vroegere hitseries als Fullhouse, Dynasty en Will & Grace lijkt een heuse trend ontstaan. De volgende serie die uit de oude doos is gehaald en binnenkort in een nieuw jasje terugkeert op de buis is de jaren ’80 sitcomklassieker Roseanne. Vandaag verscheen de eerste trailer.

Iedereen doet mee

Roseanne en haar ietwat opmerkelijke gezin (The Connors) keren eind deze maand, ruim twintig jaar na het uitzenden van de laatste aflevering, terug bij zender ABC. En niks ‘vervangers’ en nieuwe acteurs: de voltallige familie – gespeeld door de geliefde acteurs uit de originele serie – is van de partij in de reboot.

Ouderwets gezellig

Zelfs acteur John Goodman, die Roseanne’s man speelde, maar in de laatste aflevering ‘overleed’ aan een hartaanval. Hij bleek dus toch niet zo dood als gedacht, iets waar in de kersverse trailer, die weer ouderwets gezellig en gestoord oogt, nog even een geintje over gemaakt wordt.

Wanneer Roseanne te zien zal zijn in Nederland is nog niet bekend. Bekijk de trailer in onderstaande video.

