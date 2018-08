Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Je wordt eindelijk wat wijzer over die ene situatie. Toch betekent dat niet automatisch dat je daar gelukkig of tevreden mee bent. Gelukkig kun je de boel goed relativeren en zie je meteen of iets belangrijk is, of dat het eigenlijk maar onzin is. Je hebt last van je spieren. Het voelt allemaal erg strak en pijnlijk aan. Probeer je dus wat vaker te ontspannen. Een lekker warm bad kan dan wonderen doen.

Geen Schorpioen maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag.

Beeld: Sanne Bakker