Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Je hebt vandaag maar weinig zin in verplichte oefeningen. Voor een feestje ben je absoluut te porren, maar als het om werk gaat, ben je niet in de markt. Het vervelende kan zijn dat jouw baas nu net vandaag heeft uitgekozen om eens extra op jou te letten. Veel succes. Soms kan de dagelijkse routine iemand compleet de keel uit hangen. Je wilt wat anders en het staat voor jou als een paal boven water, dat het leven een beetje leuk moet zijn. Kijk eens naar mogelijkheden die jij in het verleden niet interessant genoeg vond.

Beeld: Sanne Bakker