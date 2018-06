Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Er is iemand in je omgeving die erg mooie praatjes heeft, Schorpioen. Waarschijnlijk wil hij of zij je alleen maar ergens van overtuigen. Vorm dus eerst je eigen mening. Probeer niet zo snel bang te worden. Iemand probeert je alleen maar de stuipen op het lijf te jagen. Waarschijnlijk heeft hij of zij daar veel belang bij. Als je goed nadenkt, kom je er vanzelf achter wat dat belang dan is.

Beeld: Sanne Bakker