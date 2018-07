Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Schorpioen

Misschien ziet je planning er vandaag wat anders uit dan gewoonlijk, maar dat kan juist heel verfrissend zijn. Je zult zien dat je meer gedaan krijgt, dan wanneer je gewoon was blijven doorstomen. Die extreme koopdrift van je kan geen kwaad, zolang je je budget maar in de gaten houdt. Let op wat je allemaal gaat doen. Het is in deze periode heel verleidelijk om van de ene naar de andere afspraak te vliegen, maar zo kun je jezelf wel tegenkomen.

Beeld: Sanne Bakker