Deze dingen in huis hoef je niet zo vaak schoon te maken als je denkt

Omdat je het waarschijnlijk al druk genoeg hebt, is het altijd goed nieuws als dingen mínder vaak schoon moet maken. Kun jij je tijd weer aan leukere dingen besteden.

Zo hoef je de gordijnen bijvoorbeeld maar één keer per jaar te wassen. Dat scheelt weer, want het is altijd toch weer een aardig klusje. Mochten ze toch wel heel stoffig zijn, dan kun je de raambedekking ook in de droger doen. Met de functie ‘alleen lucht’ heb je ze zo weer netjes. Daarnaast hoeft een item als de stoelhoes maar één keer per seizoen gewassen te worden.

Kleren

Ook wassen we kleren eigenlijk veel te vaak. Je hebt iets maar één dag aangehad en dat shirt verdwijnt al in de wasmachine. Uithangen of nog een extra dagje dragen kan dan best nog. En deze laatste tip hebben we al vaker gemeld, maar we doen het toch nog een keertje. Niet alle vaat hoeft eerst afgespoeld te worden voordat je deze in de vaatmachine zet. Wat etensresten kun je eraf halen, maar de rest is écht niet nodig. Scheelt toch weer.

