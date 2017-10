Schattig of overdreven? Er bestaan spa’s speciaal voor je baby

Zelf houden we ervan om helemaal tot rust te komen in de spa, maar ook voor onze kleine kan dit een optie zijn. Zo vind je in Madrid een ‘baby spa’, speciaal om de allerkleinsten in de watten te leggen.

De baby’tjes kunnen er heerlijk ronddobberen in het water. Om te voorkomen dat ze kopje onder gaan, krijgen ze een speciaal bandje om. Na het badderen begint het ‘pamperen’ past echt. Er zijn namelijk massagetafels waar de baby’s heerlijk gemasseerd kunnen worden. Om jaloers van te worden!

Niet alleen Madrid, maar ook in Perth en Londen bestaan soortgelijke spa’s voor je kleintje. Wat vind jij: overdreven of hartstikke leuk?

Bron: Insider | Beeld: iStock