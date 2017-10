Schattig: Madrid heeft een spa speciaal voor baby’s

We houden ervan om helemaal tot rust te komen in de spa, maar ook voor onze kleine kan dit een optie zijn. In Madrid vind je er de ‘baby spa’, gerealiseerd speciaal om de allerkleinsten in de watten te leggen.

Lees ook: ZIEN: man vergelijkt zijn ongeboren baby telkens met een andere vrucht

De baby’tjes kunnen er heerlijk ronddobberen in het water en om te voorkomen dat ze kopje onder gaan, krijgen ze een speciaal bandje om. Van al dat water zullen ze al genieten, maar als ze klaar zijn begint het ‘pamperen’ past echt. Er zijn namelijk massagetafels, waar ze heerlijk gemasseerd kunnen worden. Om jaloers van te worden!

Je vindt deze Spa’s ook nog in Perth en Londen. Nu maar hopen dat er snel eentje deze kant op komt.

Bron: Insider | Beeld: iStockphoto