Say what?! Zitten we binnenkort zonder wijn?

De alarmbellen in ons hoofd luiden momenteel loeihard, want volgens de International Organisation of Vine and Wine dreigt er een wijntekort. Van dat triestige nieuws krijgen wij nu eens een kater!

Het slechte weer is de grote boosdoener van dit verhaal. De opwarming van de aarde en extreme natuurverschijnselen hebben namelijk een heleboel druivenoogsten naar de vaantjes geholpen. Resultaat? De productie van verschillende wijnen zal dalen. Snif.

Volgens de International Organisation of Vine and Wine (OIV) zijn de drie grootste Europese wijnproducenten er erg aan toe. Italië verwacht een daling van 23 procent, Frankrijk 19 procent en Spanje denkt aan een daling van 15 procent. Serieuze cijfers, als je het ons vraagt.

Lichtpuntje

Gelukkig weten ze buiten Europa ook hoe ze wijn moeten produceren en daar liggen de cijfers iets beter. Australië verwacht ongeveer 6 procent meer wijn en Argentinië rekent op een kwart van de productie meer. Oef!

Bron: BBC