Say what: Winnie de Poeh had eerst een hele andere naam

‘Winnie de Poeh, Winnie de Poeh, dik, dol op honing, tikkie dom zo af en toe.’ We kennen de vrolijke beer niet anders dan Winnie, maar toch had de beer eerst een hele andere naam.

Het Honderd Bunder Bos en Janneman Robinson zijn gebaseerd op de zoon en zijn speelgoed van auteur A.A. Milne. Maar de illustrator E.H. Shepherd vond de echte beer waaruit Poeh ontstaan is niet knuffelbaar genoeg en te nors.

Growler

Daarom wendde hij zich tot de teddybeer van zijn eigen zoon. Hij gebruikte deze als model voor zijn tekeningen en de naam van deze knuffel was Growler. We zijn heel blij dat er gewoon voor Winnie de Poeh is gekozen: klinkt veel gezelliger!

