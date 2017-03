SAY WHAT?! Komt er dan toch een vervolg op ‘The Princess Diaries’?

Oh. My. God. Julie Andrews – Queen Clarisse Renaldi – zou dolgraag meespelen in het vervolg van ‘The Princess Diaries’. De derde film stond vorig jaar al op de agenda, maar deze plannen werden uitgesteld na de plotse dood van regisseur Garry Marshall.

Yep, er bestaat een kleine kans dat we binnenkort opnieuw naar Genovia kunnen reizen. Actrice Julie Andrews hoopt namelijk dat Disney het derde deel van ‘The Princess Diaries‘ toch wil maken. Vorig jaar zei hoofdrolspeelster Anne Hathaway al ‘ja’ tegen een mogelijk vervolg. Zij wilde met plezier weer in de huid van de onhandige Mia Thermopolis kruipen.

Noodlot

Helaas overleed regisseur Garry Marshall vorig jaar. Zijn plotse dood zorgde ervoor dat de derde film van ‘The Princess Diaries’ op de lange baan werd geschoven. Maar actrice Julie Andrews wil de film toch in vervulling zien gaan, als eerbetoon aan Garry.

Er wordt inderdaad over gepraat. Anne Hathaway ziet dat zeker zitten, en ik zou het ook heel graag doen.

Maar Annes woordvoerder strooide al snel roet in het eten. Hij zei dat een eventueel vervolg nog lang kan duren. ‘We mogen geen voorbarige conclusies trekken.’ Maar hey, als de film ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat je nooit mag opgeven.

