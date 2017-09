Say what: er bestaat nu roze ananas

Door een roze bril is alles net wat mooier. Het kleurtje geeft het saaiste voedsel de oppepper die het soms wel kan gebruiken. En daarom is er nu: de roze ananas.

Lees ook: TREND: Ananas is de nieuwe pompoen bij Halloween!

En ja, zelfs het vruchtvlees is roze! De smaak van de ananas zal daarom ook iets zoeter zijn. Het pigment lycopeen maakt de pineapple mooi pink en dat zit ook in bijvoorbeeld watermeloenen en tomaten. Het uiterlijk was niet eens de grootste reden voor deze genetische manipulatie: vooral de smaak én einde aan het prikkend mondgevoel waren aanleiding.

Niet schadelijk

Het beste nieuws is dat het ook niet schadelijk voor je is. Volgens de FDA (Food and Drug Administration – Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit) kun je deze zoete lekkernij gewoon opsmikkelen zoals elke andere ananas. De genetische manipulatie maakt de vrucht zelfs nog beter! Voor nu is de vrucht alleen nog in Amerika verkrijgbaar helaas.

I need these bad boys in my life ASAP ✨ #pinkpineapple #pineapple #tropical #summerdays #summervibes @sirenfloralco #vegan #veganfoodshare #superfoods #superfood Een bericht gedeeld door Gut Healing Super Foods (@supersmoothies_aus) op 30 Jul 2017 om 3:33 PDT

来年は #pinkpineapple にお目にかかれますように🍍💓🙏🏻✨ Een bericht gedeeld door 💘👩🏼Aileyuca&Yves😻🐾 (@x_aileyuca_yves_x) op 13 Aug 2017 om 6:15 PDT

D E T A I L S 👌🏼🍍 Pink pineapple and all it’s beautiful textures via @the.trashyedit Een bericht gedeeld door Arrow Studio (@arrow.studio) op 6 Aug 2017 om 2:37 PDT

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Women’s Health | Beeld: Instagram