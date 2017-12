Say what?! Spoilers kunnen je favoriete serie juist leuker maken

Wanneer je een favoriete serie hebt, is het verschrikkelijk om te horen wat er in de volgende aflevering gaat gebeuren. We zijn dan ook altijd gespitst op spoilers alerts. Recent onderzoek wijst echter uit, dat een spoiler er juist voor kan zorgen dat je jouw favoriete serie nóg leuker gaat vinden!

Onderzoek

De Universiteit van Californië in San Diego heeft onderzoek gedaan naar het effect van de gevreesde spoilers. Om het onderzoek uit te voeren, werden er aan twaalf respondenten drie korte films getoond. De ene film bevatte geen spoiler, de tweede film begon met direct een spoiler en bij de derde film was de spoiler in het verhaal verwerkt.

Gemakkelijker te begrijpen

En guess what? De film waarbij de spoiler direct getoond werd, kwam als favoriet uit de bus. De respondenten vonden die film het leukste, en het gemakkelijkste om te begrijpen. Een van de onderzoekers liet weten dat een spoiler een verhaal zelfs ten goede kan komen. Want wanneer je als kijker weet wat er gaat gebeuren, ben je meer gespitst op aanwijzingen in het verhaal.

Zou jij nu spoilers willen weten, of zijn het nog altijd je grootste nachtmerrie?

Bron: NSMBL. Beeld: Giphy