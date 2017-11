Say what? Kaasthee verovert de wereld

Theeleuten opgelet: vergeet je simpele kopje groene thee of gemberthee met citroen, want er is nu een nieuwe theesoort die de wereld verovert. We hebben het over kaasthee. Yes, je las het goed: thee mét kaas boven op je bakje heet water.

Milkshake 2.0

De oorsprong van deze bijzondere combinatie ligt in Taiwan en is bedacht om de soms wat bittere smaak van thee te verzachten. Door de kaassmaak zou het ook ineens lijken of je geen kopje thee, maar een milkshake aan het drinken bent.

Kaasthee winkel

Inmiddels staat de kaasthee niet alleen in Taiwan maar ook in Singapore, Hongkong, New York en Londen op de kaart. In Indonesië is er zelfs een ware kaastheewínkel geopend, omdat het drankje daar in no time ontzettend geliefd is geworden.

Toegegeven, wij hebben onze twijfels bij de combinatie van thee en kaas. Lijkt jou dit een lekker drankje?

Bron: AD, beeld: Instagram.