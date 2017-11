Oh no: je hangt je kerstlampjes dus verkeerd op

Als je al je lampjes van vorig jaar eíndelijk uit de knoop hebt, probeer je ze in mooie horizontale slingers op te hangen. Toch is dit niet de beste manier om jouw boom te versieren.

Lees ook: Bewezen: nu al je kerstdecoratie ophangen maakt je gelukkiger

Want best wel schokkend: je kunt de verlichting dus het beste verticaal ophangen, in plaats van horizontaal. Say what?! ‘Op deze manier zal elke stukje van je boom, van tak tot tak, prachtig fonkelen,’ legt designer Francesco Bilotto uit. Ook voorkom je hiermee dat de lampjes letterlijk wegvallen in het midden van de boom.

Schitterend

Om te zorgen dat heel jouw kerstboom schittert, begin je volgens deze designer helemaal bovenaan bij de piek. Daar hang je het uiteinde van de slinger en de rest van de string laat je naar beneden hangen. Wanneer je bij het onderste puntje van de boom komt met jouw lampjes, trek je deze zo’n vijf tot tien centimeter naar rechts en zo ga je weer terug naar de top. Dit herhaal je tot heel jouw kerstboom gezellig volhangt met lampjes. Voor wat extra lichtpunten kun je binnenin de boom glinsterende kerstballen hangen. Tadaa!: volgende keer ook minder gedoe om de lichtsnoer er weer uit te halen.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Elle | Beeld: iStock