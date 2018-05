Volledig ontspannen: een paar keer per week naar de sauna is goed voor je

Elke keer is het weer hetzelfde liedje. Dat dagje sauna moeten jullie nu eens écht wat vaker inplannen. Maar toch komt het er elke keer weer niet van. Deze studie laat zien dat een bezoekje aan de wellness zeer goed voor je is, dus een beter excuus kun je niet hebben.

Uit een paper van de Journal Neurology blijkt dat wanneer je regelmatig naar de sauna gaat, je uiteindelijk minder kans hebt om een beroerte te krijgen. Onderzoeker Setor Kunutsor legt uit hoe dat nu kan, dat een potje zweten zó goed voor je is. Kunutsor: Onze ondervindingen zijn erg sterk. De mensen die vier tot zeven keer per week in de sauna gingen, maakten 60% minder kans om een beroerte te krijgen dan mensen die maar een keer per week in de sauna gingen.’

Wel moeten we hierbij opmerken dat de proefpersonen afkomstig waren uit Finland. Hier is een tripje naar de sauna heel gewoon en een bijna dagelijkse bezigheid. Deze 1.628 mensen werden wel 15 jaar in de gaten gehouden en moesten ook vragen beantwoorden over hun saunagebruik en hun levensstijl. Maar dat niet alleen: ook ondergingen ze verschillende gezondheidstesten.

Om goed te kunnen zien wat het effect is van de sauna op hun gezondheid, werden de proefpersonen onderverdeeld in drie groepen. Het eerste deel ging maar één keer per week naar de sauna, de volgende sectie twee tot drie keer per week en een gezelschap dat wel vier tot zeven keer (!) per week ging. Hoewel de kans op een beroerte bij deze hele groep in het algemeen niet zo hoog was (155 mensen gedurende 15 jaar), bleek dat de laatste groep er het beste vanaf kwam. De mogelijkheid was bij hen wel 60% lager dan bij de mensen die minder vaak gingen. Hoe kan dat nu? Waarschijnlijk komt het doordat de hitte van de sauna de bloedcirculatie versnelt. Andere bijkomende voordelen zijn dat zo’n hout hitje ons immuunsysteem versterkt en stress vermindert. Een goede reden om eens een ontspannen weekendje mét sauna te boeken.

