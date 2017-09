Santa Claus village in Lapland is de droom van elke kerstfan

Stuur je een kaartje naar de Kerstman, dan is er grote kans dat die hier terecht komt. In Lapland, net boven de poolcirkel, ligt namelijk Santa Claus village. Oftewel, de woonplaats van de vriendelijke man.

Je kunt deze magische wereld bezoeken in Rovaniemi, de hoofdstad van Fins Lapland. Met rendieren, kerstbomen en arrensleeën waan je je volledig in de kerstsferen. Misschien word je zelfs wel opgeleid tot kerstelf! Onze koffers zijn in ieder geval al gepakt.

Bron: National Geographic & Pink Boutique | Beeld: Facebook, Instagram