Santa Claus is coming to town: Nederland krijgt gigantische kerstwinkels

Over minder dan 100 dagen is het kerst! En waar kun je beter inkopen doen dan in een gigantische winkel vol met allerlei hebbedingen voor de feestdagen?

Er komt een reusachtige pop-upwinkel in Utrecht, Eindhoven en Zoetermoer. In Utrecht in het oude pand van C&A aan het Vredenburg dat al heel lang leegstaat. Die ruimte van 2000 vierkante meter (!!) wordt een groot kerstwalhalla.

It’s all about Christmas

De winkel krijgt de toepasselijk naam ‘It’s all about Christmas’ en zal volledig om kerst draaien. Twee verdiepingen vol met kerstballen, slingers, lampjes: noem het maar op. Jouw huis is na een shopsessie de feestelijkste van de straat!

Bron: Beautify | Beeld: Giphy