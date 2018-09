Brrr… de reboot van ‘Sabrina: The Teenage Witch’ is een stuk spannender dan je verwacht

Ken je ‘Sabrina: The Teenage Witch’ van vroeger nog? Er komt een reboot van de serie aan, genaamd ‘Chilling Adventures of Sabrina’. Enne, aan de eerste trailer te zien wordt deze verhaallijn een stúk minder gezellig dan je zou verwachten.

Waar de oorspronkelijke ‘Sabrina’-serie een humoristische tienerserie was, zullen we ons voor de reboot moeten voorbereiden op een duister avontuur. De serie draait om de jonge heks in een wereld vol horror en hekserij, en de focus ligt op haar half-heks-half-mens-zijn terwijl Sabrina het moet opnemen tegen kwade krachten en vijanden.

Makers van ‘Riverdale’

De makers van Riverdale hebben de serie geproduceerd en inmiddels een eerste trailer van ‘Chilling Adventures of Sabrina’ onthuld. Verwacht een hoop angstaanjagende kippenvelmomenten en creepy wezens. Aaaah!

