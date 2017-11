Leuk voor jong en oud: Rupsje Nooitgenoeg komt naar het theater!

Na Amerika, Australië en Engeland komt ieders favoriete insectje, Rupsje Nooitgenoeg, de Nederlandse en Belgische theaters binnen gekropen. In een prachtige en kleurrijke theatershow komt niet alleen dit hongerige rupsje tot leven, maar ook 75 karakters uit vier bekende verhalen van de wereldberoemde auteur Eric Carle.

In een spel van licht, geluid en beelden worden kleine en grote bezoekers meegenomen in de wereld van het Blauwe Paard, Vader Zeepaard, het Eenzame Vuurvliegje en Rupsje Nooitgenoeg. Een magische, ritmische voorstelling waarbij je met een glimlach op je gezicht het theater verlaat.

Hongerige rups

De bestseller Rupsje Nooitgenoeg van Eric Carle vertelt het verhaal van een hongerige rups die zich overal doorheen eet tot hij er misselijk van wordt en hij uiteindelijk ontpopt tot een mooie vlinder. Het verhaal weet al 48 jaar de harten van families wereldwijd te veroveren en wordt nu naar de Nederlandse en Belgische theaters gebracht door producenten Mark van Ierssel en Just4Kids. In de prachtig vormgegeven theatershow komen naast Rupsje Nooitgenoeg nog drie andere verhalen van Eric Carle tot leven op het podium.

Feest der herkenning

Rupsje Nooitgenoeg is een feest der herkenning voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen. De 75 kleurrijke poppen, de ritmische muziek en bijzondere licht en geluid effecten brengen groot en klein in verwondering. Van dit rupsje krijg je nooit genoeg!

Oktober 2018

De theatershow Rupsje Nooitgenoeg, geproduceerd door de Amerikaanse theaterproducent Rockefeller Productions, gaat op zondag 21 oktober 2018 in première in het Zaantheater en is daarna te zien in meer dan 60 theaters in Nederland en Vlaanderen.

Praktische informatie:

Leeftijd: geschikt vanaf 2 jaar

Speelduur: 55 minuten

Start kaartverkoop: april 2018

