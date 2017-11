Trommel die vriendinnen op: run op tickets Ladies Night Fifty Shades Freed

De ticketverkoop voor de Ladies Night van Fifty Shades Freed gaat als een speer. Ook al is de voorvertoning pas over vier maanden, de kaartjes vliegen de deur uit. Wil je dus nog graag met je vriendinnen naar deze speciale avond gaan, dan moet je toch wel haast gaan maken.



En dat wil je: want met wie kun je nu beter wegzwijmelen bij Mr. Grey dan met je de meiden? De Ladies Night met Fifty Shades Freed is te zien in onder andere 13 Kinepolis bioscopen door het hele land, op de meeste locaties zelfs in meerdere zalen tegelijk. Bij Kinepolis Breda zijn de eerste zalen al bijna uitverkocht. Ook andere vestigingen – waaronder Kinepolis Dordrecht, Enschede en Groningen – zullen door de grote vraag naar tickets deze week nog zalen bijzetten. Trommel dus snel al je vriendinnen op en houd 7 februari vrij in je agenda, want hier wil je écht bij zijn. Kaarten bestel je hier.

Bron: Kinepolis | Beeld: Kinepolis