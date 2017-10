Ruim 3,4 miljoen kijkers zien déze thuisbakker Heel Holland Bakt winnen

De finale van het vijfde seizoen van Heel Holland bakt heeft zondagavond een recordaantal kijkers getrokken. Ruim 3,4 miljoen mensen zagen hoe Hans met de titel ‘beste thuisbakker van Nederland’ aan de haal ging, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Dat is een stuk meer dan de finale van seizoen drie en vier, toen de bakwedstrijd ruim 2,8 miljoen mensen wist te boeien.

Lees ook: Gwenn uit Heel Holland Bakt zwaar onder vuur na uitzending

Hij mag zich nu de beste thuisbakker van Nederland noemen. In de finale van dit vijfde seizoen streden Hans (22), Marjolein (27) en Gwenn (30) tegen elkaar.

Best bekeken programma

Heel Holland bakt was het best bekeken programma van de avond. De top drie bestond bovendien geheel uit programma’s van de NPO. Zo trok het NOS Journaal van 20.00 uur ruim 2,8 miljoen kijkers en eindige daarmee op plek twee. Studio Sport Eredivisie completeert de top drie. Daar stemden ruim 2,5 miljoen mensen op af.

Erg populair

Het vijfde seizoen van Heel Holland bakt is erg populair. Vorige week zondag passeerde de bakshow voor het eerst de grens van drie miljoen kijkers. Het programma dankt de populariteit mede aan juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven. Ook de presentatie door André van Duin doet het goed bij de kijkers. Hij verving dit seizoen opnieuw Martine Bijl. Zij werd in september 2015 getroffen door een hersenbloeding.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: ANP | Beeld: Roland J Reinders (Beeldbank MAX)