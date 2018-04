RTL’s ‘De Reis Van Je Leven’ met ongeneeslijk zieke Sofie (29) maakt veel los bij kijkers thuis

‘Stop nooit te geloven in je dromen’, dat is de lijfspreuk waar de ongeneeslijk zieke Sofie Kunstt zich aan vast blijft houden. In het RTL-programma De Reis Van Je Leven vertrok de 29-jarige samen met drie van haar beste vriendinnen en presentator Johnny de Mol naar het prachtige Namibië. Een bijzondere reis waar de emoties hoog opliepen, maar er ook ruimte was voor de nodige humor. En niet te vergeten: een onverwachts bezoek van de liefde van haar leven Bouke, die nog iets héél bijzonders voor haar in petto had.

In menig huiskamer stonden gisteravond de dozen tissues op tafel, want man o man wat was het een emotionele rollercoaster. De eerste aflevering van het tweede seizoen weet dan ook bij de kijkers thuis enorm veel los te maken. Het verhaal van de pas 29-jarige Sophie was dan ook een absolute tranentrekker. Een jonge vrouw waarbij twee jaar geleden borstkanker werd ontdekt, dat inmiddels is uitgezaaid naar haar beide longen. Een heftige hormoonkuur volgde, maar helemaal genezen? Dat zat er volgens de artsen niet meer in. ‘Ik vond tien jaar bijvoorbeeld al heel kort, maar opeens hadden zij het over maanden.’

Big Five

Omdat de toekomst voor de 29-jarige totaal onzeker is geworden, wilde ze in ieder geval nog één grote droom verwezenlijken: met haar beste vriendinnen naar Namibië. Zo gezegd, zo gedaan. En dus vertrokken de vier meiden samen met Johnny naar het prachtige land in Zuid-Afrika, om daar onder andere de prachtige natuur en uiteraard de Big Five te bekijken. ‘Ik wilde heel graag wilde dieren zien, maar dan ook echt in het wild. Om een of andere reden gaat dat qua gevoel echt terug naar de basis. Als je telefoons en al dat soort dingen weghaalt, blijft er iets over wat voor mij echt magisch is.’

Duivelsdilemma

Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming genieten Johnny en ‘zijn meiden’ van het prachtige landschap, de dieren, maar vooral van elkaar. Al weet Johnny ook regelmatig de gevoelige snaar te raken bij Sofie. Bijvoorbeeld wanneer het om haar kinderwens gaat. Want die is er. Ondanks dat ze ongeneeslijk ziek is. Al is het voor haar wel een zogenoemd duivelsdilemma. ‘Ik weet natuurlijk niet hoe lang ik er dan ben om voor mijn kind te zorgen. Ik vind het gewoon heel vervelend en naar dat er anders niets van mij overblijft. En als ik een kindje zou hebben, is er in ieder geval nog iets van mij. Ook voor de mensen om mij heen.’

Eitjes invriezen

Door haar ziekte is zelf een kindje dragen sowieso geen optie meer. Iets waardoor ze voor alle behandelingen een belangrijk besluit moest nemen. Zo liet ze haar eitjes invriezen, waardoor een eigen kindje nog wel mogelijk is. Beste vriendin en tevens schoonzus Fana heeft namelijk toegezegd haar kindje eventueel te willen dragen. Een enorme rust voor Sofie. Al blijft het een lastige beslissing. ‘Je maakt dan een bewuste keuze dat je kindje opgroeit zonder moeder. Of dat je die keuze dan wil maken, is en blijft gewoon lastig.’

Bijzonder moment

Maar ondanks dat de tranen rijkelijk vloeiden in Namibië, was er ook genoeg reden om te lachen. Van snurkende nijlpaarden tot aan hilarische spelletjes in de bus: de meiden hadden het zichtbaar naar hun zin. Al was het allermooiste moment stiekem toch wel wanneer ook grote liefde Bouke naar Namibië blijkt te zijn afgereisd. En daar heeft hij nog een bijzondere verassing voor Sofie in petto: hij gaat namelijk op zijn knieën voor de vrouw die hem zo gelukkig maakt. Sofie’s antwoord? Zonder enige twijfel een ‘ja’. ‘Het mooiste aanzoek ooit’, aldus Johnny. En daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn!

De aflevering van gisteren kun je hier terugkijken.

