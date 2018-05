Deze ijssalon in Breda verkoopt roze koeken-ijs

In de supermarkt hoef je niet lang te twijfelen voor welke lekkernij je gaat. De roze koek is al jarenlang favoriet en maar lastig van de troon te stoten. Niet zo gek dus, dat een salon in Breda deze zoetigheid omtoverde tot een ijssmaak.

Lees ook: NOM: Milka brengt nieuwe ijssmaken op de markt

In het ijs is dan ook nog duidelijk de structuur te vinden van de roze koek, met natuurlijk de authentieke smaak hiervan. Waar je moet zijn: bij Scoops aan de Veemarktstraat 29 in Breda. Voor de echte zoetekauwen is er nog veel meer lekkers, want wat dacht je van ijs in de smaak van M&M’s, macaron of Corona? Dus als er een dagje naar deze stad op de planning staat, ga dan zeker hier even langs om alles te proeven. NOM!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Beautify | Beeld: Facebook & iStock