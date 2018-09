Ross en Rachel waren bijna niet ‘on a break’!

Denk je aan Friends dan denk je ‘We were on a break’! Naast ‘unagi’, ‘how you doin’?’ en ‘pivot!’ dan. Maar wist je dat het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was dat Ross en Rachel uit elkaar zouden gaan? Friends-regisseur Kevin S. Bright onthulde in een recent interview met de Britse Metro dat de pauze van Ross en Rachel bijna niet was gebeurd.

In een interview met Metro.co.uk, zei Bright dat de on-again, off-again relatie van Ross and Rachel “niet op die manier was gepland.”. Als het aan de oorspronkelijke ideeën van de schrijvers had gelegen had Ross zich gerealiseerd dat Rachel zijn kreeft was, hadden ze gezoend en dat was dat.

Maar Bright vertelde Metro dat twee van de schrijvers van de show, Marta Kauffman en David Crane, van gedachten veranderden. Hij zei dat de schrijvers vonden dat de breuk van het stel “mensen iets gaf om voor te duimen.”.

Seksuele spanning

“We wisten heel goed dat het publiek ze bij elkaar wilde houden,” zei hij. Maar die verhaallijn zou behoorlijk saai zijn geweest: “Er was geen seksuele spanning meer.”.

Alternatieve verhaallijn

Het is moeilijk voor te stellen hoe Friends was verlopen zonder de knipperlichtrelatie. Waren Monica en Chandler bij elkaar gekomen? Was Emma geboren? Had Rachel het gemaakt in de mode-branch? Zoveel vragen!

