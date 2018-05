Confronterend: artsen stappen op rokers af op straat

Roken is niet goed voor je, dat weten we allemaal. Maar hoe confronterend is het als een dokter op je afstapt op straat? Juist die boodschap willen artsen meegeven in dit filmpje, en dan vooral aan jonge mensen.

Om deze groep jonge rokers op de gevolgen van deze slechte gewoonte te wijzen, draait de film vanaf vandaag in zo’n zestig bioscopen. Waarom? Omdat jongeren de ernst er niet van in zien. ‘Jongeren denken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen en zijn niet zo bezig met later.’

Je kunt me bellen

Het filmpje komt dan ook aardig binnen. Hierin spreken artsen een paar willekeurige rokers aan op straat. Gynaecologisch oncoloog Luc van Lonkhuijzen geeft zijn visitekaartje en zegt tegen de jongen: ‘Ik zie dat je rookt. Wellicht dat je in de toekomst een dokter nodig hebt. Dus als je ooit wilt stoppen of kanker krijgt, kan je me bellen.’ Ook wijzen de artsen de rokers op andere problemen die kunnen ontstaan, zoals erectiestoornissen.

Ontmoedigen van tabak

Het doel van de artsen? In een open brief in samenwerking met Alliantie Nederland Rookvrij geven ze aan vooral het gebruik van tabak te willen ontmoedigen. Daarnaast willen ze meer bewustzijn creëren. ‘De sigaret is net zo verslavend als heroïne en cocaïne, maar op meer plekken te verkrijgen dan brood. Het helpen van rokers bij het stoppen met roken en ervoor zorgen dat kinderen beschermd worden en nooit beginnen, is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.’ Door in deze video rokers rechtstreeks te confronteren, is de oproep om te stoppen misschien duidelijker dan ooit.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Still uit video