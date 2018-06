Roadtrippen door het ‘Nieuw-Zeeland van Europa’: Slovenië

Stap in je auto en rijd door naar Slovenië. Daar vind je fenomenale meren, charmante kustplaatsjes, heuvelachtige wijnstreken, ongelooflijk lekker eten en sympathieke locals. En psst… de massa heeft het nog niet ontdekt!

Start in de hoofdstad

Slovenië duikt steeds vaker op in reisblogs. Dit ‘Nieuw-Zeeland van Europa’ heeft dan ook zo’n beetje alles te bieden: bergen, grotten, meren, wijndomeinen, Italiaans aandoende kuststadjes… En dat terwijl het maar een klein land is. Alles ligt er op maximaal twee uur rijden van de hoofdstad Ljubljana. Een perfect land dus om met de auto te ontdekken. Begin je reis in Ljubljana, de kleine maar erg gezellige hoofdstad waar dezelfde vibe hangt als in Maastricht. Je vindt er mooie pleinen, interessante historische gebouwen, boeiende musea, hippe koffiebars en leuke parken. Door het hart van de stad stroomt de rivier Ljubljanica, waar je heerlijk langs kunt wandelen of op een terras in de zon naar de voorbijgangers kunt kijken.

Hotspots in Ljubljana

TOZD Een koffietentje en eethuisje dat tussen heel wat andere hotte adressen aan het water ligt. Geniet van het trendy interieur (hipsterfiets aan de muur en veel internationale tijdschriften), lekkere koffie, lokaal eten en übervriendelijk personeel.

Open Kitchen Elke vrijdag vind je op de Centrale Markt allerlei foodkraampjes waar je lokale specialiteiten en nog veel meer heerlijks kunt proeven.

Pop's Place Hier kun je genieten van de perfecte hamburger en lokale biertjes. Wil je locals ontmoeten, ga dan aan de grote tafel in het midden van het restaurant zitten.

Gostilna Dela In dit charmante lunchrestaurant krijgen kansarme jongeren een opleiding. Proef er van de simpele maar overheerlijke gerechten.

Tromostovje Drie beroemde bruggen, een ontwerp van de bekende Sloveense architect Jože Plecnik. Loop ook even door naar de marktwijk, met ontelbaar veel kraampjes vol bloemen, fruit, kruiden en verse honing. Souvenirtje scoren?

Tivolipark Een heerlijke groene plek om even uit te rusten. Ben je into cultuur, dan vind je vlakbij het museumkwartier.

Neem de boot in Bled

Het Bled-meer is misschien wel de bekendste plek van Slovenië. Er komen heel wat toeristen, maar dat maakt het meer niet minder spectaculair. Het ligt tussen bergen en heuvels en is adembenemend mooi. Met een traditionele pletna – een houten bootje met een platte bodem – kun je naar het eilandje in het midden van het meer varen. Zo mooi!

Als je van wandelen houdt, moet je naar de Vintgarkloof. Daar zie de natuur op z’n mooist. Een makkelijk pad tussen de rotswanden leidt je langs watervalletjes en stroomversnellingen.

Het minder bekende Bohinj-meer is nog zo’n plek die je gezien moet hebben. Het is een stukje ruiger en misschien zelfs nog mooier dan z’n bekende broertje. Het meer ligt vlak bij Vogel, een skicentrum waar je ook als wandelaar met een cabinelift naar boven kunt. Je hebt er een prachtig zicht over het meer en de Julische Alpen. Heb je tijd en ben je avontuurlijk ingesteld? Dan kun je in het Triglav-gebergte een waanzinnige wandeling van een paar dagen maken. De top ligt op 2864 meter, dus je hebt er wel een goede conditie voor nodig.

