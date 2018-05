Fantastisch: dit regenbooggebergte is hartstikke fotogeniek

De wereld kent oneindig veel mooie plekken en het regenbooggebergte in Peru hoort daar zéker bij. De bergen worden ook wel de Rainbow Mountains genoemd en als je nog op zoek bent naar een fotogenieke vakantiebestemming, weet je na het zien van de foto’s hoe dan ook wat je te doen staat.

Met het mooie weer en wat zonnestralen erbij ziet alles er nét even wat leuker uit, maar voor de Rainbow Mountains – officieel Vinicunca genoemd – geldt dit nog meer dan voor een andere plek. Op een stralende dag komen de gekleurde strepen in het gebergte helemaal tot leven.

Gekleurde strepen

Het ijs dat vroeger het regenbooggebergte bedekte is op een gegeven moment gesmolten waardoor de ondergrond begon te af te slijten. Daardoor kwamen bepaalde minerale lagen bloot te liggen waardoor de gekleurde strepen tevoorschijn kwamen. Zo is de kleur rood afkomstig van geoxideerd ijzer en zijn er gele strepen te zien door ijzersulfide.

Weersomstandigheden

Waar je wel rekening mee moet houden, is dat weer roet in het eten kan gooien. Wanneer het mistig is of als het sneeuwt – en dat gebeurt op die hoogte nog weleens, zijn de regenboogstrepen niet zichtbaar. Hieronder alvast een voorproefje van de Rainbow Mountains. Sta jij ook te springen om het gebergte in het echt te zien?

