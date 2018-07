5 redenen waarom je nú de boot naar Texel moet pakken

Het is zomer in Nederland en dát wil je natuurlijk vieren. Er gaat niets boven vakantie in eigen land, maar waar zijn de beste places-to-be dichtbij huis, waar je wel dat heerlijke en eindeloze zomergevoel van krijgt?

Dit zijn de 5 redenen waarom jij nú voor deze (na)zomer je bootticket naar Texel wil boeken:

1. Smaakvol Texel

Koud drankje in je hand, verfrissend briesje door je haren, uitzicht over het uitgestrekte strand van een prachtig eiland. Nee, dit is geen hoofdstuk uit een fictie roman, dit is werkelijkheid op Texel. Want aan goede smaak geen gebrek. Het eiland kent vele culinaire hoogtepunten, naast meerdere sterwaardige restaurants kan je genieten van het goede leven bij een van de fijne strandtenten die het eiland rijk is. Zie jij jezelf ook al zitten op een loungebank met uitzicht op de zee? Bezoek dan het gloednieuwe Gastropaviljoen XV, Kaap Noord vlakbij de bekende vuurtoren of Paal 17. En het goede nieuws? Je kunt elk jaargetijde genieten van het uitgestrekte uitzicht over de Texelse stranden, want een groot deel van de paviljoens zijn gehele jaar geopend.

2. Ongerepte natuur en kilometerslange stranden

Waar je ‘s zomers in Scheveningen moet vechten voor een plekje op het strand, is op Texel rust en ruimte het toverwoord. Niet voor niets tipte Lonely Planet eerder al Texel met haar ruim 30 kilometer aan brede stranden en ongerepte duinen. Genoeg plek dus om jouw handdoekje uit te slaan en te genieten van een welverdiende lazy day op het strand.

3. Good vibes op zomerse festivals

Ook op Texel is het festivalseizoen in volle gang. Voor een welkome afwisseling op de rust en ruimte kun je op 11 augustus zijn liefhebbers van het relaxte Ibiza-sfeertje welkom bij Paal 17 Beachhouse. Heb je nog wat energie over, dan kan je op zondag door naar Wijn aan Zee. Eind augustus is Texel in tropische sferen voor het Tropical Sea Festival op 24 en 25 augustus. En niet te missen voor de foodies: vier dit jaar jouw Indian Summer op Texel, want in het weekend van 14-16 september wordt de 15e verjaardag van Texel Culinair gevierd en you’re invited!

4. Ultiem vakantiegevoel in slechts 20 minuten varen

Niks geen urenlange vlucht met het vliegtuig, de oversteek naar het ‘Ibiza van het Noorden’ duurt slechts 20 minuten. Laat de kapitein je vanaf Den Helder naar de overkant varen en geniet intussen op het dek van het zonnetje met front row view op de Waddenzee.

5. Meeste zonuren

En last but not least Texel heeft nog altijd de meeste zonuren van Nederland. Mocht het huidige zomerweer onverhoopt niet doorzetten in augustus en september, dan ben je op het waddeneiland aan het juiste adres voor de nodige dosis rust, plezier én Vitamine D.

Kortom, nog geen plannen voor deze zomer of zin om alvast de perfecte Indian Summer getaway in september te boeken? Zoek niet verder, want Texel is jouw place-to-be. Alle evenementen en activiteiten op het waddeneiland vind je op texel.net.

