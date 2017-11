Redacteur Anne-Flore leefde als Instagrammer: ‘Na een maand ontving ik gratis kleding’

Open de app Instagram op je telefoon en de perfecte plaatjes vliegen je om de oren. De mooiste meiden mét glanzende haren en zónder ook maar een pukkeltje op hun gezicht beheersen de tijdlijn van menig Instagramgebruiker. Miljoenen likes, gratis kleding reisjes en een gespekte bankrekening als resultaat.

Voor een buitenstaander lijkt het leven van een professionele Instagrammer een droom. Maar is het eigenlijk wel zo glamorous als het lijkt? Redacteur Anne-Flore nam de proef op de som, en leefde twee maanden vastgekluisterd aan haar mobiele telefoon.

Saturday essentials: coffee, long talks and marble details. ✨Use code HERFST20 to get 20% off your own @idealofsweden phone case! #idealofsweden A post shared by – (@annefloremuller) on Nov 10, 2017 at 11:49pm PST

Tijdrovende hobby

Ik ben in een grijs verleden blogger geweest, maar heb deze fase al lang en breed achter me gelaten. Het blog is offline, maar de volgers die ik destijds vergaarde zijn wonder boven wonder blijven plakken. Hierdoor had ik voor ik aan de uitdaging begon al ruim 3000 volgers Instagram. Maar ik wilde kijken of ik de magische grens van 5000 volgers zou kunnen bereiken.

Hoe ik dat moest bereiken, zonder volgers te kopen? Ik had geen idee. Wat speurwerk op internet leerde me dat foto’s van goede kwaliteit plaatsen het allerbelangrijkste is. Niet lukraak een foto hier en daar, maar iedere dag een foto. Of twee. En dan het liefst tussen 08:00 en 09:00 uur ’s of rond 20:00 uur, want op die tijdstippen worden je foto’s het meest geliked.

Bewerkte foto’s

Omdat op internet niets is wat het lijkt, installeerde ik de app FaceTune op mijn telefoon. Met deze app is het heel gemakkelijk om je gezicht te polijsten. Pukkels op je gezicht? Dun haar? Onderkin? Scheve neus? No worries. Facetune is je vriend.

Alleen het delen van de perfecte foto bleek echter niet voldoende. Want na het plaatsen is het nodig om direct te ‘engagen’ met anderen, waardoor ze jouw profiel zullen zien. En dus stond ik iedere ochtend een half uur eerder op, deelde ik braaf een foto en spamde ik profielen van anderen. Ook ging ik in meerdere instagram ‘pods’. Dit is een WhatsApp-groep met mede (wannabe) influencers. De regels zijn simpel: zodra iemand een nieuwe foto heeft gedeeld op Instagram, moet je deze liken en voorzien van een comment van vier woorden en een emoticon.

Classy corduroy on the outside, cozy fake fur on the inside. This @thecordsco is the perfect jacket to keep me warm, while I am on the hunt for coffee and croissants! ☕️ #thecordsco A post shared by – (@annefloremuller) on Nov 19, 2017 at 2:10am PST

Duizend likes

Op papier klinkt het allemaal heel schappelijk, maar in de werkelijkheid was het een stuk intenser. En die glamour? Die was ook ver te zoeken. Ik werk vijf dagen per week en bij thuiskomst is het donker, waardoor ik iedere zondag met een tas kleding door de stad moest fietsten om voldoende foto’s te maken voor de komende werkweek.

Dit wierp wel zijn vruchten af. Ik kon mijn ogen niet geloven, want binnen de kortste keren zag ik mijn aantal volgers per dag groeien. En ook de likes stroomden binnen. Zo werd een van mijn foto’s – gemaakt in de hal van een museum, tussen de toeristen – meer dan duizend (!) keer voorzien van een hartje.

And just like that, it’s Monday again. Looking back at this weekend with a véry big smile. But now it’s time to rock this new week! #goaldigger A post shared by – (@annefloremuller) on Nov 12, 2017 at 11:06pm PST

#collaboration

Maar daar bleef het niet bij. Want plots was daar de eerste mail, met ‘Collaboration’ als onderwerp. Het was van een horlogemerk, dat me in ruil van twee foto’s een horloge wilden aanbieden. In eerste instantie geloofde ik niet direct dat het waar was, maar toen het horloge op mijn deurmat plofte kon ik er echt niet meer omheen. Was ik een influencer geworden?

Na dit mailtje liepen de andere aanbiedingen ook ineens binnen. Een kledingmerk stuurde me een jas, ik werd uitgenodigd door een pr-bureau voor het uitzoeken van nóg een horloge en een armbandje, ik werd uitgekozen als een van de promogirls voor een nieuw sieradenmerk én na een lange selectie ook benoemd tot promotor van een opkomende Nederlandse webshop – met iedere maand gratis kleding als wijze van betaling.

For the love of corduroy. Feeling like a total 70's baby in this vintage inspired @thecordsco jacket. ♥️ #thecordsco A post shared by – (@annefloremuller) on Nov 13, 2017 at 11:20pm PST

Hartkloppingen

Toch merkte ik langzamerhand dat ik me ontzettend jachtig en onrustig begon te voelen. Lange tijd kon ik het niet plaatsen, want ik vind het echt ontzettend leuk om bezig te zijn met mode en fotografie. En het ontvangen van al die gratis spullen was ook geen straf.

Hoe meer volgers ik kreeg, hoe meer mijn stress toenam. Iedere ochtend weer greep ik nog voor het douchen naar mijn telefoon, en verdronk ik direct in de perfecte profielen van anderen. Dit gaf me geen inspiratie of motivatie, maar maakte me onzeker. Terwijl mijn foto’s steeds meer likes kregen, voelde ik me juist alleen maar onzekerder en onrustiger voelen.

Inzinking

Toen ik op een zondag bij mijn vader aan de koffie zat en een complete inzinking kreeg, wist ik dat het roer om moest. Ik genoot niet van de appeltaart en verse koffie die ik voor me had staan, want in mijn hoofd was ik alleen maar bezig met het bedenken van de perfecte caption voor onder de foto met het horloge dat online moest.

Ik huilde als een klein kind. Demonstratief heb ik mijn telefoon uitgezet en besloten die dag een break te nemen van Instagram. En na een uurtje voelde ik me rustiger worden. Ineens had ik weer oog voor de zon die begon te schijnen, en genoot ik van mijn taart – en negeerde ik de drang om er een foto van te maken. Zo probeerde ik vanaf dat moment niet direct na het opstaan Instagram te openen, maar dit pas te doen ná het ontbijt. Ook beantwoorde ik niet meer tot middernacht berichtjes, en dat hielp.

Always on the go, always on time. ⏰ Use code ANNEFLOREMULLER15 for 15% off at cluse.com #cluse A post shared by – (@annefloremuller) on Nov 24, 2017 at 1:10am PST

Einde van Instagram carrière?

Het doel om 5000 volgers te bemachtigen binnen het tijdsbestek is behaald. Gemiddeld wordt mijn foto zo’n 600 keer geliked en ook het aantal comments is niet mis: de meeste foto’s worden van minstens 100 reacties voorzien. Het jachtige gevoel ervaar ik zo nu en dan nog steeds, maar mijn drive wint het van mijn perfectionisme. En de leuke berichtjes en aanmoedigingen van vrienden en volgers, zijn sterker dan de onzekerheid die soms nog de kop op steekt.

Stoppen vind ik zonde. Ik heb er in de loop van de tijd tóch plezier in gekregen, en vind echt onwijs leuk om looks samen te stellen en foto’s te maken. Deze challenge heeft me laten zien dat hard werken wel degelijk zijn vruchten afwerpt, en ik ben dan ook heel benieuwd wat deze uit de hand gelopen actie me nog zal brengen in de toekomst. Voor nu blijf ik doen wat ik doe, en wellicht verschijnt er binnenkort wel een hashtag #spon onder een van mijn foto’s.

