Deze friet met red velvet chocoladesaus is om je vingers bij af te likken

Soms heb je meer trek in zoet, een andere keer weer in hartig. Wat als wij je vertellen dat je niet meer hoeft te kiezen? Hands Off My Chocolate & Frietboutique introduceren namelijk friet met rode red velvet chocoladesaus.

De twee slaan de handen ineen en zetten het frietje met chocoladesaus terug op de kaart. Alleen geven ze er een net iets andere draai aan. Deze keer is jouw patat bedekt met een rode chocolade met red velvet. De zoete, rode chocoladesaus en de zoute friet maken een verrassende smaakcombinatie die vanaf 1 mei tijdelijk bij Frietboutique verkrijgbaar is. Tip: vraag er een schep knettersuiker bij. Dat heb je gegarandeerd nog nooit geproefd!

Bron: Hands Off My Chocolate | Beeld: Hands Off My Chocolate