Ready to MouseMingle: er bestaat nu een datingsite voor Disney-fans

Ben jij een hardcore Disney-fan, maar kun je maar niemand vinden die deze liefde deelt? Dan is er nu een oplossing. Deze datingsite helpt je namelijk jouw Mickey te vinden.

En dat kan op MouseMingle.com: hier kun je heel gemakkelijk een profiel aanmaken. Je hoeft alleen een gebruikersnaam, e-mail, paswoord, geslacht en het geslacht waar je naar op zoek bent in te vullen. De site matcht je vervolgens een andere user die ook gek is op Disney!

Disney-filters

Natuurlijk wil je ook wel even weten wat voor prins, euh vlees, je in de kuip hebt en daarom kun je ook nog specifieke filters toepassen. Heeft iemand bijvoorbeeld een jaarpas, wat is zijn favoriete Disney-park en wat zijn zijn favoriete karakters? Dat is wel belangrijke info. En er is al een succesverhaal! Dus schrijf je snel in en wie weet verandert die kikker nu eindelijk in Prince Charming.

Bron: PopSugar | Beeld: Instagram