Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Het is geen goed moment om dingen te bouwen, Ram. Dat kan invloed hebben op het in elkaar zetten van een bouwpakket, maar dit is ook niet de tijd om je carrière een boost te geven. Het is het beste om gewoon even te doen wat je altijd doet. Je hebt het gevoel dat je minderwaardig bent. Gelukkig is dat totaal niet gerechtvaardigd en je kunt je het beste eventjes terugtrekken om te werken aan je zelfvertrouwen. Vraag jezelf af waar dat gevoel vandaan kan komen en of de oorzaak wel in jezelf ligt.

Beeld: Sanne Bakker