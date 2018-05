Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Het is belangrijk dat je je veilig voelt in je huis en daar moet je niet op beknibbelen, Ram. Neem dus eens de tijd om al die kleine dingetjes op te lossen die jouw woonplezier verminderen, of misschien wel bederven. Vanmiddag heeft het er alle schijn van dat Vrouwe Fortuna jou genegen is. Waag daarom maar eens een kansje! Het zou kunnen zijn dat je bij het winkelen iets op de kop tikt maar het kan ook betekenen dat je geluk in het spel hebt.

Beeld: Sanne Bakker