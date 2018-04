Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Ram, je begint vandaag met allerlei nieuwe plannetjes, maar eigenlijk komt er

weinig van terecht. Misschien wil je gewoon teveel tegelijk. Je bent erg moe

en je vindt het moeilijk om je energie goed te kanaliseren. Maar daar kan

niemand wat aan veranderen, behalve jijzelf. Toch krijg je hulp van iemand

van wie je het niet verwacht had. Aan het einde van de dag ben je kapot,

maar dan is het werk ook gedaan. Levert je dat geen voldaan gevoel op? Het

zou goed zijn om in je vrije uurtjes wat meer te sporten.

Beeld: Sanoma Beeldbank