Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Hé Ram, het is tijd voor de grote schoonmaak. Misschien heb je de afgelopen tijd je huishoudelijke taken wat laten versloffen. Helaas lossen deze dingen zich niet vanzelf op, je moet het allemaal zelf doen. Trek er dus een dag voor uit en sla eens flink aan het poetsen. Je krijgt eindelijk de ruimte om te zien dat niet alles snel moet gebeuren. Het moet vooral goed gebeuren. En dat doe je nou eenmaal niet één, twee, drie. Trek hier een les uit voor in de toekomst.

