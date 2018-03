Binnenkort met het vliegtuig? Dan kun je het best een plek bij het raam kiezen

De een zit juist liever aan het gangpad voor de beenruimte, terwijl de ander het liefst heel de vlucht naar buiten wil kijken. Toch blijkt dat je om déze reden het best de plek bij het raam kan kiezen.

Een nieuwe studie van de Amerikaanse Emory University wijst namelijk uit dat je op deze stoel minder kans hebt op een verkoudheid. Ze onderzochten dit door allerlei wiskundige berekeningen en computersimulaties toe te passen. Hierbij keken ze naar het risico op besmetting als een passagier aan het gangpad verkouden zou zijn. Wat bleek? Bij een vlucht van 150 passagiers zou tenminste één iemand aan de buitenzijde ziek worden. Aan de binnenkant heb je minder kans om besmet te worden.

Wc

Ook willen de onderzoekers nog een tip meegeven aan de passagiers. Het is verstandig om jouw toiletbezoeken tijdens een vlucht te beperken tot een minimum. Wanneer je vaker gaat staan is de kans dat je aangestoken wordt met een griepje namelijk een stuk groter. Please remain seated was nog nooit zo toepasselijk.

Bron: Zita.be | Beeld: iStock