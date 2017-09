Pumpkin spice-fans opgelet: Met deze spray laat je echt álles hiernaar smaken

Het is alweer officieel herfst en daarmee is voor de liefhebbers van de populaire kruidenmix pumpkin spice dé tijd van het jaar aangebroken. You love it or hate it, maar sommigen zijn er zo dol op dat ze het liefst alles in dit smaakje eten. Speciaal voor hen is er deze spray.

Met de Spray On Spice van Simply Beyond tover jij iedere latte, muffin of breakfast bowl om in een pumpkin spice-variant. Het is een spray van de geliefde kruidenmelange die de liefhebbers hiervan kunnen gebruiken om hun ‘saaie’ gerechten deze smaak te geven.

Behalve een pumpkin spice-spray is er ook nog een variant met peperkoek en een met kaneel. Voor een ieder wat wils dus. De sprays zijn te verkrijgen via de website of via Amazon en kosten ongeveer 11 dollar per stuk. Een combi van de drie smaakjes is 30 dollar. Je kunt ze in Nederland laten bezorgen, maar houd dan wel rekening met de bijkomende kosten.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Simply Beyond & iStockphoto