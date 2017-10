De maand voor de jaarwisseling voel je altijd ontzettend in je portemonnee. Er moeten cadeaus gekocht, boodschappenkarren gevuld en laten we vooral de drankvoorraad niet vergeten. Gelukkig is er goed nieuws, want prosecco wordt goedkoper.

Prijsverlaging

Hoe kan het dat de prijzen zakken? Daarvoor mogen we de Duitse supermarktketens Lidl en Aldi bedanken. Prosecco wordt goedkoper omdat zij de drank aanbieden voor een lagere prijs, waardoor retailers gedwongen worden de prijzen van hun bubbels te laten zakken. Het gaat om relatief kleine bedragen, maar als je ziet hoeveel bubbelwijn er over de toonbank gaat… Er valt in ieder geval iets te besparen. De vraag naar prosecco blijft stijgen en de prijs lijkt te blijven dalen. Niet zo leuk voor de retailers, maar wel fijn voor onze portemonnee. En die prijsdaling komt – heel fijn – precies op tijd voor de feestdagen.

Bron: Metro | Beeld: iStock