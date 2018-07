Eindelijk: dít is het programma van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE!

De Vrienden van Amstel LIVE! en The Flying Dutch hebben de handen ineen geslagen en over anderhalve maand is het eindelijk zover. Op zaterdag 15 september verzamelen zich maar liefst 24 artiesten voor De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! en zojuist is het volledige programma bekendgemaakt.

Lees ook: Backstage bij Vrienden van Amstel: is de vriendschap net zo echt als op het podium?

Het E3-strand in Eindhoven, recreatiegebied Spaarnwoude in Amsterdam en Park de Wezenlanden in Zwolle worden halverwege september omgetoverd tot hét festivalterrein van De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE!. Op deze drie plekken komen de grootste Nederlandse artiesten om hun krachten voor één keer te bundelen.

Duetten en samenwerkingen

Eerder werd al bekendgemaakt dat onder meer BLØF, Anouk, Guus Meeuwis, Marco Borsato, Chef’Special, André Hazes, Ronnie Flex en Lil’ Kleine hun muzikale talenten ten gehore zouden komen brengen, maar nu is het volledige programma bekendgemaakt. Wat we kunnen verwachten? Het zal draaien om duetten en samenwerkingen van volledige bands. Zo zullen BLØF en Chef’Special samen op het podium staan en zal Marco Borsato samen reizen met Jeroen van Koningsbrugge en VanVelzen; André Hazes deelt een helikopter met Nick & Simon en Xander de Buisonjé. Verder zullen Anouk en Douwe Bob samen optreden, net als Guus Meeuwis en Rowwen Hèze. Welke liedjes we kunnen verwachten, blijft nog even geheim.

Afsluiters

De organisatie heeft niet alleen de duo’s bekendgemaakt, maar verklapt meteen welke acts de spectaculaire dag zullen afsluiten. In Zwolle zullen dat rapper Typhoon en DI-RECT zijn, Guus Meeuwis en Rowwen Hèze eindigen hun reis in Eindhoven. In Amsterdam zullen Marco Borsato, Jeroen van Koningsbrugge en Roel VanVelzen het feest afsluiten.

Nog geen kaarten gescoord? Het kan nog! Bestellen kan hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP