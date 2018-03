Dit is de nieuwe presentator van ‘Wie is de Mol?’

Toen duidelijk werd dat Art niet langer ‘Wie is de Mol?’ zou presenteren, ontstond er veel speculatie over wie hem dan op zou kunnen volgen. Vandaag is onthuld welke oude bekende het stokje over mag nemen.

Lees ook: Deze oud-deelnemer van ‘Wie is de Mol’ zou Art wel willen opvolgen

En het is… Rik van de Westelaken. In 2015 deed hij mee aan het programma en won hij zelfs deze editie. De oud NOS-presentator keert daarmee weer terug naar de publieke omroep. De onthulling wordt geheel in de stijl van ‘Wie is de Mol?’ met een spannend filmpje gedaan.

Grote eer

Rik zelf vindt het een grote eer dat hij dit programma mag presenteren. Hij vertelt: ‘Bij EenVandaag kan ik mijn journalistieke ziel en zaligheid kwijt en dieper op de achtergronden van het nieuws ingaan. En Wie is de Mol? presenteren vind ik een grote eer: ik was al enthousiast fan, kandidaat, winnaar, en presentator van MolTalk. Dit is een fantastische volgende stap, die heel natuurlijk aanvoelt.’ We kunnen nu al niet wachten tot het nieuwe seizoen!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: ANP | Bron: AD