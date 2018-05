Zo mooi: dit is het populairste bruidskapsel volgens Pinterest

Voor inspiratie voor je bruiloft struin je niet alleen winkels af, maar ook Pinterest is een goede bron. Omdat je haar natuurlijk wel goed moet zitten op deze belangrijke dag, heeft de site het populairste bruidskapsel bekend gemaakt. En het is prachtig!

Ze deden hiervoor een klein onderzoek naar welke haarstijl het meest opgezocht werd. And the winner is… de ‘messy updo’. Je kunt dit kapsel dan ook makkelijk opleuken met wat accessoires of gewoon lekker natuurlijk laten. Ideaal dus voor een bruiloft!

Bron: Grazia | Beeld: Instagram & Shutterstock