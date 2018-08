Dit populaire ‘Ik Vertrek’-koppel is wederom te zien in het nieuwe seizoen

Vanaf 8 september kunnen we weer genieten van een nieuw seizoen ‘Ik Vertrek’. Naast nieuwe koppels die gaan emigreren, zullen we ook bekenden terug gaan zien. Want hoe gaat het eigenlijk met Hans en Karin? Is het ze gelukt om een golfbaan te openen op Bonaire?

De redactie van ‘Ik Vertrek’ is dit jaar de hele wereld of gereisd om Nederlanders die naar het buitenland emigreren te volgen. Bonaire, Noorwegen, Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en Zweden… ze hebben voor het nieuwe seizoen in totaal maar liefst 17.585 kilometer afgelegd.

Bonaire

Het nieuwe seizoen zit vol nieuwe ‘Ik Vertrek’-verhalen, maar ze gaan ook langs bij oude bekenden. Zo kunnen we een kijkje nemen op Bonaire, bij Hans en Karin uit Capelle aan den IJssel. Is het ze gelukt om een golfbaan te openen op Bonaire?

Beschermd natuurgebied

Eerder was al te zien dat het sympathieke stel op het zonnige eiland tegen een heleboel problemen aanliep. Ze wilden graag een mini-adventuregolfbaan op Bonaire openen, maar het was nog niet zo makkelijk om een goed stuk grond te vinden. Vooral omdat ze er achterkwamen dat Bonaire voor een deel bestaat uit beschermd natuurgebied.

Scheet

Het stel dat elkaar continu liefkozend ‘scheet’ noemt, was op Twitter razend populair. Ondanks alle tegenslagen bleven ze hartstikke optimistisch. Zal het ze uiteindelijk dan toch gelukt zijn? We zien het in het nieuwe seizoen van ‘Ik Vertrek’. De eerste aflevering is te zien op zaterdag 8 september om 21.30 uur op NPO 1.

Het #IkVertrek reisschema najaar 2018 is klaar! Vanaf ZATERDAG 8 september zijn we terug met gloednieuwe afleveringen. Benieuwd hoe onze reis eruitziet? https://t.co/BlPw9Ic0eH — Ik Vertrek (@ikvertrek) 7 augustus 2018

Tekst: Demi Schoenmakers (Libelle.nl) | Beeld: iStock