Er bestaat nu een pop-up snoephotel en daar wil je nú naartoe

Ben jij een echte zoetekauw? Dan wordt het hoog tijd om je koffers te pakken en een ticket naar Dallas te boeken. Hier is namelijk sinds kort een heus snoephotel te vinden waar je als liefhebber van drop en ander lekkers hoe dan ook je ogen uitkijkt.

In het Texaanse Dallas is onlangs het Sweet Tooth Hotel geopend, een verblijf dat geheel in het teken staat van winegums, gummybeertjes en andere zoete lekkernijen. En ook als je niet van snoep houdt, ga je het er geweldig vinden; wacht maar tot je de foto’s ziet.

Vijf kamers

Het snoephotel bestaat uit vijf kamers met elk een eigen thema. De oprichters hebben het pop-up verblijf geopend als kunstproject en vooral om honderden likes op Instagram binnen te harken. Da’s in elk geval al gelukt.

Niet goedkoop

Wil je een bezoekje brengen aan het hotel? Het is een hele ervaring, maar het kost ook wat. Om een uurtje in het Sweet Tooth Hotel te mogen zijn, moet je zo’n 20 dollar neertellen. Wil je er een nachtje slapen, dan kost het 2.000 dollar. Boeken of laten?

